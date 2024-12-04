Южная Корея находится на грани войны с КНДР, предупредил востоковед
Востоковед Маслов: Южная Корея находится на грани войны с КНДР
Попытка президента Южной Кореи Юн Сок Ёля побороть парламентскую оппозицию за счёт введения военного положения может иметь не только правовые, но и политические, а также экономические последствия. Фактически сегодня страна находится на грани войны с КНДР, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
«Потому что формально, если в Южной Корее введено военное положение, причём, очевидно, под антисеверокорейскими лозунгами, как следствие, Северная Корея может предпринять какие-то жёсткие меры, вплоть до вооружённых столкновений», — сказал востоковед в беседе с «Царьградом».
По его словам, политические круги и представители бизнеса не готовы поддержать лозунг Юн Сок Ёля, мол, военное положение необходимо, потому что оппозиция якобы имеет северокорейские взгляды. Действия президента вызывают негативную реакцию даже у США — союзника Южной Кореи, резюмировал эксперт.
Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи ввёл в стране военное положение. Однако парламент отклонил указ и потребовал его отмены. Корейский лидер отменил военное положение лишь через несколько часов, хотя по закону должен был сделать это немедленно. Позже руководство администрации главы государства подало в отставку. А парламентская оппозиция начала готовить импичмент Юн Сок Ёля. Тем временем глава Минобороны Южной Кореи извинился перед гражданами и тоже покинул свой пост.
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