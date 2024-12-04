Южная Корея находится на грани войны с КНДР, предупредил востоковед

Попытка президента Южной Кореи Юн Сок Ёля побороть парламентскую оппозицию за счёт введения военного положения может иметь не только правовые, но и политические, а также экономические последствия. Фактически сегодня страна находится на грани войны с КНДР, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

«Потому что формально, если в Южной Корее введено военное положение, причём, очевидно, под антисеверокорейскими лозунгами, как следствие, Северная Корея может предпринять какие-то жёсткие меры, вплоть до вооружённых столкновений», — сказал востоковед в беседе с «Царьградом».