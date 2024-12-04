Глава Минобороны Южной Кореи извинился перед гражданами и ушёл в отставку

Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён принёс извинения гражданам страны за ситуацию с военным положением и подал в отставку. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Таким образом он пресёк планы оппозиционной Демократической партия «Тобуро», которая обратилась в парламент с требованием импичмента для министра обороны. 76-летний политик занимал этот пост с 6 сентября.