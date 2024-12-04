Глава Минобороны Южной Кореи извинился перед гражданами и ушёл в отставку
Ким Ён Хён. Обложка © ТАСС / EPA
Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён принёс извинения гражданам страны за ситуацию с военным положением и подал в отставку. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
Таким образом он пресёк планы оппозиционной Демократической партия «Тобуро», которая обратилась в парламент с требованием импичмента для министра обороны. 76-летний политик занимал этот пост с 6 сентября.
Напомним, накануне, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране из-за якобы угрозы КНДР. В прямом эфире телеканала YTN он обвинил оппозиционную «Демократическую партию» в симпатиях к Пхеньяну и проведении «антигосударственной деятельности». Этот случай стал первым объявлением военного положения с момента государственнного переворота 1980 года. Парламент не согласился с президентом и постановил отменить военное положение. Согласно конституции, лидер страны обязан незамедлительно выполнить решение парламента, однако он прождал пару часов, прежде чем сделать это. Позднее руководство администрации президента подало в отставку, а оппозиция тем временем пытается организовать импичмент Юн Сок Ёля.