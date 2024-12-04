Посольство РФ в Южной Корее: Обстановка в стране нормализовалась

Обстановка в Сеуле и других городах Южной Кореи нормализовалась после отмены военного положения. Об этом сообщили в телеграм-канале посольства РФ в республике.

«Угроз массовых беспорядков, опасных для жизнедеятельности граждан, в настоящее время не фиксируем. Объекты транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении.