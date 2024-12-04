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4 декабря, 08:10

Посольство РФ в Южной Корее: Обстановка в стране нормализовалась

Обстановка в Сеуле и других городах Южной Кореи нормализовалась после отмены военного положения. Об этом сообщили в телеграм-канале посольства РФ в республике.

«Угроз массовых беспорядков, опасных для жизнедеятельности граждан, в настоящее время не фиксируем. Объекты транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Также в посольстве предупредили граждан РФ, которые сейчас находятся в Южной Корее, что нужно внимательно наблюдать за обстановкой и развитием событий. От участия в массовых мероприятиях в дипмиссии посоветовали воздержаться.

Маск словом из трёх букв отреагировал на отмену военного положения в Южной Корее
Маск словом из трёх букв отреагировал на отмену военного положения в Южной Корее

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения якобы для борьбы с «просеверокорейскими силами». Вскоре парламент страны отклонил этот шаг и потребовал его отмены. В результате корейский президент отменил военное положение лишь через несколько часов, хотя по закону должен был сделать это немедленно. Руководство администрации главы государства подало в отставку. Оппозиция готовит импичмент Юн Сок Ёля.

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ТАСС / Игорь Иванов

Мария Любицкая
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