Президент Южной Кореи стал подозреваемым по делу о мятеже

Прокуратура Республики Корея присвоила президенту Юн Сок Ёлю статус подозреваемого по уголовному делу об организации мятежа против государственного строя. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Расследование было начато после подачи заявления оппозиционерами, которые обвинили Юн Сок Ёля в государственном преступлении. Помимо этого, прокуратура ведёт расследование в связи с подозрениями в превышении полномочий президентом. Законодательство республики допускает уголовное преследование действующего лидера в рамках дел об измене и мятеже.