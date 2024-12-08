Президент Южной Кореи стал подозреваемым по делу о мятеже
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © Getty Images / Pool
Прокуратура Республики Корея присвоила президенту Юн Сок Ёлю статус подозреваемого по уголовному делу об организации мятежа против государственного строя. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Расследование было начато после подачи заявления оппозиционерами, которые обвинили Юн Сок Ёля в государственном преступлении. Помимо этого, прокуратура ведёт расследование в связи с подозрениями в превышении полномочий президентом. Законодательство республики допускает уголовное преследование действующего лидера в рамках дел об измене и мятеже.
«Мы ведём расследование в соответствии с процедурой, получили много заявлений. Это [присвоение статуса подозреваемого] соответствует процедуре, когда поступают заявления с обвинениями», — объяснил глава специальной группы по расследованию событий военного положения Пак Се Хён.
Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Оно было отменено по требованию парламента. Корейский лидер аннулировал свой указ с большим опозданием и извинился за введением военного положения. Тогда же руководство администрации главы государства подало в отставку. А парламентская оппозиция начала готовить импичмент Юн Сок Ёля. Но президент Южной Кореи избежал отстранения, поскольку на заседании в Национальном собрании 105 представителей правящей партии «Гражданская сила» саботировали голосование по импичменту. После этого в Сеуле прошёл многотысячный митинг с требованием ухода президента Юна.