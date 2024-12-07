Весь Сеул вышел на улицы требовать отставки президента Южной Кореи
В Сеуле проходит многотысячный митинг с требованием импичмента президента Юна
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © Getty Images / Pool
На улицы Сеула вышли огромные толпы требовать отставки президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство MBC.
Митинг в Сеуле. Видео © MBC
Протестующие двигаются к зданию Национального собрания, в котором заседает корейский парламент. Известно, в проекте импичмента Юна обвиняют в том, что он изолировал Южную Корею путём поддержки Японии, а также постоянно оказывает противодействие Китаю, России и Северной Корее, что в итоге создаёт угрозу безопасности граждан.
Напомним, что 3 декабря Юн Сок Ëль ввёл в Южной Корее военное положение, но парламент потребовал его отменить. Указ был аннулирован лишь спустя много времени, из-за чего начали негодовать депутаты. После этого руководство администрации главы государства заявило о своей отставке, а парламентская оппозиция начала готовить процедуру импичмента. При этом лидер правящей партии Хан Дон Хун считает, что у Юна нет шансов остаться у руля страны, однако на голосовании депутатов стало ясно, что политику удалось избежать прекращения своих полномочий.