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7 декабря, 14:02

Весь Сеул вышел на улицы требовать отставки президента Южной Кореи

В Сеуле проходит многотысячный митинг с требованием импичмента президента Юна

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © Getty Images / Pool

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © Getty Images / Pool

На улицы Сеула вышли огромные толпы требовать отставки президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство MBC.

Митинг в Сеуле. Видео © MBC

Протестующие двигаются к зданию Национального собрания, в котором заседает корейский парламент. Известно, в проекте импичмента Юна обвиняют в том, что он изолировал Южную Корею путём поддержки Японии, а также постоянно оказывает противодействие Китаю, России и Северной Корее, что в итоге создаёт угрозу безопасности граждан.

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Напомним, что 3 декабря Юн Сок Ëль ввёл в Южной Корее военное положение, но парламент потребовал его отменить. Указ был аннулирован лишь спустя много времени, из-за чего начали негодовать депутаты. После этого руководство администрации главы государства заявило о своей отставке, а парламентская оппозиция начала готовить процедуру импичмента. При этом лидер правящей партии Хан Дон Хун считает, что у Юна нет шансов остаться у руля страны, однако на голосовании депутатов стало ясно, что политику удалось избежать прекращения своих полномочий.

Владимир Озеров
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