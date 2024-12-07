Весь Сеул вышел на улицы требовать отставки президента Южной Кореи

Протестующие двигаются к зданию Национального собрания, в котором заседает корейский парламент. Известно, в проекте импичмента Юна обвиняют в том, что он изолировал Южную Корею путём поддержки Японии, а также постоянно оказывает противодействие Китаю, России и Северной Корее, что в итоге создаёт угрозу безопасности граждан.