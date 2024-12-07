Президент Южной Кореи избежал импичмента

На заседании в Национальном собрании Южной Кореи депутаты не смогли прийти к единому мнению о необходимости импичмента президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщило агентство Yonhap . Сместить с должности главу государства ранее потребовала оппозиция.

Чтобы импичмент состоялся нужно было 200 из 300 голосов депутатов. При этом 108 мест в парламенте занимают представители правящей партии «Гражданская сила», участие в голосовании приняли только трое из них.