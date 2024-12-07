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7 декабря, 13:32

Президент Южной Кореи избежал импичмента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © president.go.kr

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © president.go.kr

На заседании в Национальном собрании Южной Кореи депутаты не смогли прийти к единому мнению о необходимости импичмента президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщило агентство Yonhap. Сместить с должности главу государства ранее потребовала оппозиция.

Чтобы импичмент состоялся нужно было 200 из 300 голосов депутатов. При этом 108 мест в парламенте занимают представители правящей партии «Гражданская сила», участие в голосовании приняли только трое из них.

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Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Однако парламент потребовал его отмены. Корейский лидер аннулировал свой указ с большим опозданием, что вызвало недовольство депутатов. Тогда руководство администрации главы государства подало в отставку. А парламентская оппозиция начала готовить импичмент Юн Сок Ёля. Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун назвал неизбежным досрочное прекращение полномочий президента.

Татьяна Миссуми
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