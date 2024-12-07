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7 декабря, 02:46

Лидер правящей партии Южной Кореи заявил о неизбежной отставке Юн Сок Ёля

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © president.go.kr

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © president.go.kr

Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил, что досрочное прекращение полномочий президента Юн Сок Ёля является неизбежным. Как сообщает агентство Yonhap, партия намерена обсудить этот вопрос в ближайшее время.

Юн Сок Ёль в своём обращении к гражданам подчеркнул, что доверяет «Гражданской силе» полномочия по решению задач, связанных со стабилизацией ситуации в стране, включая срок его полномочий.

В то же время представитель парламентской фракции партии сообщил, что «Гражданская сила» выступает против инициативы импичмента. Ранее оппозиционные силы уже требовали, чтобы президент добровольно сложил свои полномочия.

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения
Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи ввёл в стране военное положение. Однако парламент отклонил указ и потребовал его отмены. Корейский лидер отменил военное положение лишь через несколько часов, хотя по закону должен был сделать это немедленно. Позже руководство администрации главы государства подало в отставку. А парламентская оппозиция начала готовить импичмент Юн Сок Ёля.

Артём Гапоненко
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