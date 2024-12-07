Лидер правящей партии Южной Кореи заявил о неизбежной отставке Юн Сок Ёля
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © president.go.kr
Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил, что досрочное прекращение полномочий президента Юн Сок Ёля является неизбежным. Как сообщает агентство Yonhap, партия намерена обсудить этот вопрос в ближайшее время.
Юн Сок Ёль в своём обращении к гражданам подчеркнул, что доверяет «Гражданской силе» полномочия по решению задач, связанных со стабилизацией ситуации в стране, включая срок его полномочий.
В то же время представитель парламентской фракции партии сообщил, что «Гражданская сила» выступает против инициативы импичмента. Ранее оппозиционные силы уже требовали, чтобы президент добровольно сложил свои полномочия.
Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи ввёл в стране военное положение. Однако парламент отклонил указ и потребовал его отмены. Корейский лидер отменил военное положение лишь через несколько часов, хотя по закону должен был сделать это немедленно. Позже руководство администрации главы государства подало в отставку. А парламентская оппозиция начала готовить импичмент Юн Сок Ёля.