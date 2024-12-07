Лидер правящей партии Южной Кореи заявил о неизбежной отставке Юн Сок Ёля

Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил, что досрочное прекращение полномочий президента Юн Сок Ёля является неизбежным. Как сообщает агентство Yonhap, партия намерена обсудить этот вопрос в ближайшее время.

Юн Сок Ёль в своём обращении к гражданам подчеркнул, что доверяет «Гражданской силе» полномочия по решению задач, связанных со стабилизацией ситуации в стране, включая срок его полномочий.