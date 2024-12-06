Россияне вдоволь закупились лапшой из Южной Кореи, обновив 20-летний максимум
РФ купила лапши из Южной Кореи на $3,75 млн за месяц, обновив максимум за 20 лет
Поставки лапши из Южной Кореи в Россию обновили двадцатилетний максимум. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корейскую службу статистики (KOSIS).
В октябре в Россию из Южной Кореи было импортировано макаронных изделий на 3,752 миллиона долларов, что в полтора раза превышает сентябрьские показатели и в 1,6 раза больше данных прошлого года.
Предыдущая такая крупная закупка корейской лапши состоялась в октябре 2004 года, когда товара было закуплено на 3,796 миллиона долларов.
Таким образом, Россия встала на десятое место в списке импортёров южнокорейской лапши. Первые пять позиций занимают Китай (26,5 миллиона долларов), США (25,1 миллиона), Нидерланды (7,9 миллиона), Япония (7,3 миллиона), Филиппины (5,9 миллиона).
Ранее россиянам объяснили, как выбрать самые полезные макароны. По словам эксперта, первое, на что надо смотреть, это на состав.
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