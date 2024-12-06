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6 декабря, 06:16

Россияне вдоволь закупились лапшой из Южной Кореи, обновив 20-летний максимум

РФ купила лапши из Южной Кореи на $3,75 млн за месяц, обновив максимум за 20 лет

Поставки лапши из Южной Кореи в Россию обновили двадцатилетний максимум. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корейскую службу статистики (KOSIS).

В октябре в Россию из Южной Кореи было импортировано макаронных изделий на 3,752 миллиона долларов, что в полтора раза превышает сентябрьские показатели и в 1,6 раза больше данных прошлого года.

Предыдущая такая крупная закупка корейской лапши состоялась в октябре 2004 года, когда товара было закуплено на 3,796 миллиона долларов.

Таким образом, Россия встала на десятое место в списке импортёров южнокорейской лапши. Первые пять позиций занимают Китай (26,5 миллиона долларов), США (25,1 миллиона), Нидерланды (7,9 миллиона), Япония (7,3 миллиона), Филиппины (5,9 миллиона).

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Shutterstock / FOTODOM / Lesterman

Владимир Озеров
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