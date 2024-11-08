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8 ноября, 05:00

От «быстрой» лапши быстро толстеют: разбираемся с экспертом, правда это или миф

Эксперт Нгуен Хай Иен: В обеде из лапши быстрого приготовления около 279 ккал

В лапше быстрого приготовления содержится мука из мягких сортов пшеницы. Обложка © freepik.com / jcomp

В лапше быстрого приготовления содержится мука из мягких сортов пшеницы. Обложка © freepik.com / jcomp

От лапши быстрого приготовления так же быстро можно набрать вес. Многие россияне убеждены в этом, так как в таких изделиях содержится мука из мягких сортов пшеницы, а значит, быстрые углеводы. Однако с лапшой и её влиянием на вес не всё так однозначно.

Как рассказала Life.ru директор по маркетингу «Маревен фуд сэнтрал» Нгуен Хай Иен, в обеде из залитой кипятком лапши содержится около 279 ккал, а в такой же порции лазаньи, где используется мука из твёрдых сортов пшеницы, — 370 ккал. И это далеко не единственный пример того, что в порции лапши быстрого приготовления содержится меньше калорий по сравнению с другим блюдами на основе макаронных изделий.

Также отметим жителей Азии, у которых, по данным учёных, ожирение бывает реже, чем у представителей других национальностей. При этом именно на Азию приходится основная доля потребления лапши быстрого приготовления в мире: 42,210 миллиона порций в год в Китае, 14,540 млн — в Индонезии и 8,680 млн — в Индии. В то же время население России потребляет всего 2,200 млн порций лапши в год.

Нгуен Хай Иен

Директор по маркетингу «Маревен фуд сэнтрал»

Также отметим жителей Азии, у которых, по данным учёных, ожирение бывает реже, чем у представителей других национальностей. При этом именно на Азию приходится основная доля потребления лапши быстрого приготовления в мире: 42,210 миллиона порций в год в Китае, 14,540 млн — в Индонезии и 8,680 млн — в Индии. В то же время население России потребляет всего 2,200 млн порций лапши в год.
Также отметим жителей Азии, у которых, по данным учёных, ожирение бывает реже, чем у представителей других национальностей. При этом именно на Азию приходится основная доля потребления лапши быстрого приготовления в мире: 42,210 миллиона порций в год в Китае, 14,540 млн — в Индонезии и 8,680 млн — в Индии. В то же время население России потребляет всего 2,200 млн порций лапши в год.

Поэтому эксперт советует следить прежде всего за количеством калорий: тратить нужно больше, чем потреблять.

Врач назвал самое слабое место "быстрой лапши" и объяснил, как сделать её полезнее
Врач назвал самое слабое место "быстрой лапши" и объяснил, как сделать её полезнее

Кстати, ранее врач Елена Малышева рассказывала, что китайская лапша защищает организм от микробов и укрепляет иммунитет. В 100 граммах продукта содержится практически 50% суточной нормы селена, который необходим для работы иммунной системы.

Александра Вишнякова
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