Названо простое блюдо, которое укрепляет иммунитет и убивает микробы
Врачи Малышева и Коновалов рассказали, что китайская лапша защищает от микробов
Китайская лапша защищает организм от микробов и укрепляет иммунитет. О полезном продукте рассказали ведущие программы «Жить здорово» — врач-терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов.
«В 100 граммах лапши содержится практически 50% суточной нормы селена, а он нам нужен для того, чтобы наша иммунная система функционировала нормально», — пояснил Коновалов.
В свою очередь Малышева отметила, что лапша содержит лук, богатый антоцианы. Эти растительные гликозиды обладают антимикробным действием.
Ранее россиянам предупредили, что популярная еда на завтрак может вызывать рак. По словам доктора медицинских наук, некоторые ингредиенты таких продуктов способны нарушить работу клеток организма.
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