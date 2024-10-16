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16 октября, 15:25

Названо простое блюдо, которое укрепляет иммунитет и убивает микробы

Врачи Малышева и Коновалов рассказали, что китайская лапша защищает от микробов

Китайская лапша защищает организм от микробов и укрепляет иммунитет. О полезном продукте рассказали ведущие программы «Жить здорово» — врач-терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов.

«В 100 граммах лапши содержится практически 50% суточной нормы селена, а он нам нужен для того, чтобы наша иммунная система функционировала нормально», — пояснил Коновалов.

В свою очередь Малышева отметила, что лапша содержит лук, богатый антоцианы. Эти растительные гликозиды обладают антимикробным действием.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lesterman

Никита Никонов
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