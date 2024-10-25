Россиянам объяснили, как выбрать самые полезные макароны

Макароны считаются универсальным гарниром, который можно подавать и к мясу, и к котлетам, и к различным салатам. Однако не все макароны одинаково хороши. Чтобы это блюдо не разочаровало вкусом и набором лишних килограммов, необходимо учитывать два важных правила при покупке.

Как рассказала заведующая лабораторией ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» Виктория Грудина, первое, на что надо смотреть, это на состав. В нём должна быть мука из твёрдых сортов пшеницы или мука класса А. Второе: проверять количество белка, объяснила она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Чем выше содержание белка, тем полезнее макароны. Чем ниже содержание белка, тем ниже калорийность и тем ниже их польза. Поэтому критерий — это 12% белка на 100 граммов», — рассказала Виктория Грудина.

Сегодня на прилавках можно увидеть макароны из разных сортов муки. Например, есть из полбы, которая придаёт изделию ореховый, а для кого-то горьковатый вкус. Макароны из кукурузной муки богаты витаминами группы В, РР и минеральными солями. Соба изготавливается из гречневой муки, имея низкую калорийность и повышенный уровень клетчатки. Фунчоза или стеклянная лапша только по форме напоминает макароны, но по составу совсем к ним не относится и состоит из крахмала и воды.