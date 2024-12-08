В Южной Корее арестовали экс-министра обороны по подозрению в госизмене
Экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Обложка © Х / China Daily
Бывший министр национальной обороны Южной Кореи Ким Ён Хён был арестован по обвинению в государственной измене, сообщает агентство Yonhap. Арест связан с расследованием обстоятельств, при которых президент Юн Сок Ёль объявил военное положение.
Ким Ён Хён ушёл в отставку 5 декабря и перед этим дал показания в прокуратуре. Согласно сообщениям местных СМИ, экс-министр активно выступал за введение военного положения. Кроме того, 3 декабря он якобы отдал приказ направить военных в здание Национального собрания, чтобы обеспечить выполнение этой меры.
Ранее Life.ru писал, что президент Южной Кореи избежал импичмента. На заседании в Национальном собрании Южной Кореи депутаты не смогли прийти к единому мнению о необходимости такого решения. Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Однако парламент потребовал его отмены. Корейский лидер аннулировал свой указ с большим опозданием, что вызвало недовольство депутатов. Тогда руководство администрации главы государства подало в отставку. А парламентская оппозиция начала готовить импичмент Юн Сок Ёля.