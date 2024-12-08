В Южной Корее арестовали экс-министра обороны по подозрению в госизмене

Бывший министр национальной обороны Южной Кореи Ким Ён Хён был арестован по обвинению в государственной измене, сообщает агентство Yonhap. Арест связан с расследованием обстоятельств, при которых президент Юн Сок Ёль объявил военное положение.

Ким Ён Хён ушёл в отставку 5 декабря и перед этим дал показания в прокуратуре. Согласно сообщениям местных СМИ, экс-министр активно выступал за введение военного положения. Кроме того, 3 декабря он якобы отдал приказ направить военных в здание Национального собрания, чтобы обеспечить выполнение этой меры.