Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю
Юн Сок Ёль. Обложка © X / Yoon Suk Yeol
Парламент Южной Кореи по итогам заседания 14 декабря поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю, незаконно объявившему военное положение после разногласий с оппозицией. Спикер парламента У Вон Сик сообщил, что все 300 депутатов приняли участие в голосовании.
Во время рассмотрения вопроса за отставку главы государства высказались 204 депутата, а против — 85. Тысячи граждан вышли на улицы Сеула, чтобы поддержать импичмент президента. Теперь Конституционный суд страны начнёт разбирательство и решит, подтвердить импичмент или восстановить Юн Сок Ёля в должности президента. Рассмотрение дела может занять до 6 месяцев.
Напомним, что внутренняя обстановка в Южной Корее накалилась в начале декабря этого года, когда президент Юн Сок Ëль объявил военное положение, которое вскоре отменил парламент. Глава государства позже извинялся за свои действия, а его администрация подала в отставку. Сейчас южнокорейский лидер проходит как подозреваемый в деле об организации бунта против государственного строя. Ему запретили покидать страну.