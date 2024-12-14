Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю

Парламент Южной Кореи по итогам заседания 14 декабря поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю, незаконно объявившему военное положение после разногласий с оппозицией. Спикер парламента У Вон Сик сообщил, что все 300 депутатов приняли участие в голосовании.

Во время рассмотрения вопроса за отставку главы государства высказались 204 депутата, а против — 85. Тысячи граждан вышли на улицы Сеула, чтобы поддержать импичмент президента. Теперь Конституционный суд страны начнёт разбирательство и решит, подтвердить импичмент или восстановить Юн Сок Ёля в должности президента. Рассмотрение дела может занять до 6 месяцев.