Над первой леди Южной Кореи нависла угроза из-за проступка президента

Южнокорейский парламент одобрил законопроект о проведении специального расследования в отношении первой леди Ким Кон Хи. Её подозревают в мошеннических махинациях с ценными бумагами. Об этом сообщает агентство News1.

За высказались 195 из 282 присутствовавших депутатов, против были 85 человек, двое воздержались. Всего в Национальном собрании заседают 300 народных представителей.