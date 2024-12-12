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12 декабря, 08:10

Над первой леди Южной Кореи нависла угроза из-за проступка президента

Парламент Южной Кореи хочет расследования в отношении первой леди Ким Кон Хи

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и его супруга Ким Кун Хи в аэропорту Париж-Орли. Фото © ТАСС/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и его супруга Ким Кун Хи в аэропорту Париж-Орли. Фото © ТАСС/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Южнокорейский парламент одобрил законопроект о проведении специального расследования в отношении первой леди Ким Кон Хи. Её подозревают в мошеннических махинациях с ценными бумагами. Об этом сообщает агентство News1.

За высказались 195 из 282 присутствовавших депутатов, против были 85 человек, двое воздержались. Всего в Национальном собрании заседают 300 народных представителей.

Это уже вторая попытка принять соответствующий законопроект. 7 декабря его отклонили, поскольку тогда против проголосовали 102 депутата. Для принятия необходимо, чтобы две трети присутствующих одобрили идею.

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Напомним, что внутренняя обстановка в Южной Корее накалилась в начале декабря этого года, когда президент страны Юн Сок Ëль объявил военное положение, которое вскоре отменил парламент. Глава государства извинялся за свои действия, а его администрация подала в отставку. Сейчас южнокорейский лидер проходит как подозреваемый в деле об организации бунта против государственного строя. Ему запретили покидать страну.

Владимир Озеров
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