Над первой леди Южной Кореи нависла угроза из-за проступка президента
Парламент Южной Кореи хочет расследования в отношении первой леди Ким Кон Хи
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и его супруга Ким Кун Хи в аэропорту Париж-Орли. Фото © ТАСС/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT
Южнокорейский парламент одобрил законопроект о проведении специального расследования в отношении первой леди Ким Кон Хи. Её подозревают в мошеннических махинациях с ценными бумагами. Об этом сообщает агентство News1.
За высказались 195 из 282 присутствовавших депутатов, против были 85 человек, двое воздержались. Всего в Национальном собрании заседают 300 народных представителей.
Это уже вторая попытка принять соответствующий законопроект. 7 декабря его отклонили, поскольку тогда против проголосовали 102 депутата. Для принятия необходимо, чтобы две трети присутствующих одобрили идею.
Напомним, что внутренняя обстановка в Южной Корее накалилась в начале декабря этого года, когда президент страны Юн Сок Ëль объявил военное положение, которое вскоре отменил парламент. Глава государства извинялся за свои действия, а его администрация подала в отставку. Сейчас южнокорейский лидер проходит как подозреваемый в деле об организации бунта против государственного строя. Ему запретили покидать страну.