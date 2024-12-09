Президенту Южной Кореи запретили выезд из страны из-за мятежа
Минюст Южной Кореи запретил президенту Юн Сок Ёлю выезд из страны
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / EPA / ANTONIO LACERDA
Министерство юстиции Южной Кореи ограничило выезд за границу государства президенту Юну Сок Ёлю ставшему подозреваемым по делу о мятеже. Об этом докладывает издание The Dong-A Ilbo.
Это первый прецедент применения такой меры в отношении действующего лидера. Запрет в отношении Юна инициировал глава Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.
Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, которое вскоре было отменено по требованию парламента. Лидер принёс извинения. В это же время руководство администрации президента подало в отставку, а оппозиция в парламенте начала подготовку к свержению Юн Сок Ёля. Глава страны же смог избежать отстранения, так как на заседании Национального собрания 105 членов правящей партии «Гражданская сила» саботировали голосование по импичменту. В итоге в Сеуле организовали многотысячный митинг с требованием отставки президента Юна.