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9 декабря, 08:29

Президенту Южной Кореи запретили выезд из страны из-за мятежа

Минюст Южной Кореи запретил президенту Юн Сок Ёлю выезд из страны

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / EPA / ANTONIO LACERDA

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / EPA / ANTONIO LACERDA

Министерство юстиции Южной Кореи ограничило выезд за границу государства президенту Юну Сок Ёлю ставшему подозреваемым по делу о мятеже. Об этом докладывает издание The Dong-A Ilbo.

Это первый прецедент применения такой меры в отношении действующего лидера. Запрет в отношении Юна инициировал глава Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

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Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, которое вскоре было отменено по требованию парламента. Лидер принёс извинения. В это же время руководство администрации президента подало в отставку, а оппозиция в парламенте начала подготовку к свержению Юн Сок Ёля. Глава страны же смог избежать отстранения, так как на заседании Национального собрания 105 членов правящей партии «Гражданская сила» саботировали голосование по импичменту. В итоге в Сеуле организовали многотысячный митинг с требованием отставки президента Юна.

Николай Рюмин
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