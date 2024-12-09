Президенту Южной Кореи запретили выезд из страны из-за мятежа

Министерство юстиции Южной Кореи ограничило выезд за границу государства президенту Юну Сок Ёлю ставшему подозреваемым по делу о мятеже . Об этом докладывает издание The Dong-A Ilbo.

Это первый прецедент применения такой меры в отношении действующего лидера. Запрет в отношении Юна инициировал глава Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.