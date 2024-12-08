Глава МВД Южной Кореи уходит в отставку
Newsis: Президент Южной Кореи принял решение об отставке главы МВД
Глава МВД Южной Кореи Ли Сан Мин. Обложка © ТАСС / AP
В Южной Корее в отставку ушёл министр внутренних дел Ли Сан Мин. Его принципиальное решение принял президент Юн Сок Ёль. Об этом сообщает агентство Newsis со ссылкой на источники.
«Президент Юн Сок Ёль принял отставку министра внутренних дел. Но решения о сроке не принято», — рассказал агентству источник в ведомстве.
Напомним, что 3 декабря Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, которое было отменено по требованию парламента. Корейский лидер с опозданием отменил свой указ и принёс извинения. В это же время руководство администрации президента подало в отставку, а оппозиция в парламенте начала подготовку к импичменту Юн Сок Ёля. Президент же смог избежать отстранения, так как на заседании Национального собрания 105 членов правящей партии «Гражданская сила» саботировали голосование по импичменту. В итоге в Сеуле прошёл многотысячный митинг с требованием отставки президента Юна.