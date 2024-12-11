Южнокорейский генерал пытался покончить с собой в туалете тюрьмы после ареста
Yonhap: Экс-глава МО Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой в тюрьме
Ким Ён Хён. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW
Бывший министр обороны Республики Корея Ким Ён Хён предпринял попытку самоубийства, находясь под стражей. По данным агентства Yonhap, его жизни сейчас ничто не угрожает, врачи оценивают состояние генерала как удовлетворительное.
«Вчера примерно в 23:52 (17:52 мск вторника) дежурный сотрудник обнаружил, что он [Ким Ён Хён] пытался совершить суицид в туалете места ожидания перед выдачей ордера», — уточнили в издании.
Ким Ён Хён считается одним из главных участников разработки плана введения военного положения в стране. 8 декабря его арестовали по подозрению в госизмене.
Как ранее сообщал Life.ru, в начале декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение, однако оно вскоре было отменено решением парламента. Глава государства принёс извинения за произошедшее, а руководство администрации президента подало в отставку. На фоне политического кризиса в парламенте началась подготовка к импичменту Юн Сок Ёля, однако его сторонники из правящей партии «Гражданская сила» сорвали голосование. Это вызвало масштабные протесты в Сеуле, где тысячи демонстрантов потребовали отставки президента.