Южнокорейский генерал пытался покончить с собой в туалете тюрьмы после ареста

Бывший министр обороны Республики Корея Ким Ён Хён предпринял попытку самоубийства, находясь под стражей. По данным агентства Yonhap, его жизни сейчас ничто не угрожает, врачи оценивают состояние генерала как удовлетворительное.

«Вчера примерно в 23:52 (17:52 мск вторника) дежурный сотрудник обнаружил, что он [Ким Ён Хён] пытался совершить суицид в туалете места ожидания перед выдачей ордера», — уточнили в издании.