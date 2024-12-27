Россия и Китай готовятся к новому этапу противостояния с Западом

Посол России в Китае Игорь Моргулов подвёл итоги уходящего года и рассказал о совместных задачах Москвы и Пекина на 2025 год. Дипломат заявил, что России и КНР предстоит ответить «двойным противодействием» на «двойное сдерживание» Запада.

«На международной арене нашим странам предстоит и дальше отвечать двойным противодействием на двойное сдерживание, которое в отношении России и Китая пытается проводить Запад», — приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что предстоящий год будет ознаменован празднованием 80-летия Победы во Второй мировой войне. По словам Моргулова, Россия и Китай сыграли ключевую роль в разгроме немецкого фашизма и японского милитаризма, понеся при этом огромные потери. Страны едины в стремлении сохранить историческую память, предотвратить искажение истории, героизацию преступников и забвение их жертв.

Посол выразил благодарность Китаю за уважительное отношение к советским памятникам и мемориалам. Один из таких памятников, расположенный в центре Харбина, был отмечен в мае этого года: президент России Владимир Путин возложил к нему цветы.