Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Пекин выражает протест США из-за доклада Пентагона о военном развитии Китая. В канале ведомства в соцсети WeChat сообщили, что документ искажает национальную оборонную политику страны и спекулирует на развитии её военной мощи.

«Мы придерживаемся ядерной стратегии самообороны и ядерной политики неприменения ядерного оружия первыми и всегда поддерживаем ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», — поделился Чжан Сяоган.

Кроме того, представитель Минобороны КНР назвал доклад грубым вмешательством во внутренние дела. По его мнению, он очерняет армию Пекина и раздувает китайскую военную угрозу. Когда как сам Китай неуклонно следует по пути мирного развития и активно выполняет международные обязательства.

Чжан Сяоган указал также на то, что Соединённые Штаты пристрастились к войне и сами стали крупнейшим разрушителем международного порядка и самой большой угрозой глобальной безопасности. По его мнению, Вашингтон часто использует своё военное превосходство для насильственной смены власти и провоцирования «цветных революций».