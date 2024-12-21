США обвинили Китай в активном наращивании ядерных сил
Минобороны КНР выразило протест США в ответ на доклад Пентагона о Китае
Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Пекин выражает протест США из-за доклада Пентагона о военном развитии Китая. В канале ведомства в соцсети WeChat сообщили, что документ искажает национальную оборонную политику страны и спекулирует на развитии её военной мощи.
«Мы придерживаемся ядерной стратегии самообороны и ядерной политики неприменения ядерного оружия первыми и всегда поддерживаем ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», — поделился Чжан Сяоган.
Кроме того, представитель Минобороны КНР назвал доклад грубым вмешательством во внутренние дела. По его мнению, он очерняет армию Пекина и раздувает китайскую военную угрозу. Когда как сам Китай неуклонно следует по пути мирного развития и активно выполняет международные обязательства.
Чжан Сяоган указал также на то, что Соединённые Штаты пристрастились к войне и сами стали крупнейшим разрушителем международного порядка и самой большой угрозой глобальной безопасности. По его мнению, Вашингтон часто использует своё военное превосходство для насильственной смены власти и провоцирования «цветных революций».
Ранее стало известно об испытаниях двух новых дальнобойных ракет для армии США. Речь идёт о гиперзвуковом оружии большой дальности (система Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW), а также о высокоточной ракете (Precision Strike Missile, PrSM). Есть подозрение, что Пентагон захочет испытать снаряды в режиме реальных боёв на Украине, посему есть риск появления ракет в руках ВСУ.
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