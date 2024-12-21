Пентагон готовит замену ракетам ATACMS

В Пентагоне организовали испытания двух новых дальнобойных ракет для армии США. Об этом мероприятии рассказало РИА «Новости».

В материале говорится о гиперзвуковом оружии большой дальности (система Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW), а также о высокоточной ракете (Precision Strike Missile, PrSM). Первую испытали в декабре на мысе Канаверал, там LRHW успешно поразила назначенную цель, хотя ранее была тенденция на падение снарядов. Данная система несёт в себе ракету AUR в транспортно-пусковом контейнере, а также боевой блок C-HGB. В итоге оружие достигает скорости в пять Махов.

Вторую систему PrSM создали в качестве аналога и замены ракетам ATACMS. Издание предположило, что Пентагон захочет испытать снаряды в режиме реальных боёв на Украине, посему есть риск появления ракет в руках ВСУ.