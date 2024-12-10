В Пентагоне заявили о первом успешном тестовом перехвате баллистической ракеты
США провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности. Противодействие ракетному удару произошло у побережья острова Гуам в Тихом океане, сообщает пресс-служба Пентагона.
«Агентство по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнёрами министерства обороны США впервые успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени», — говорится в заявлении ведомства.
Как уточнили в Пентагоне, в процессе перехвата Штаты использовали систему противоракетной обороны Aegis, которая была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска.
Ранее в США усомнились в способности ПРО THAAD перехватить российский «гиперзвук». Американские власти Соединённых Штатов, несмотря на запросы Киева о передаче системы THAAD, выражают опасения по поводу её возможной утраты в ходе боевых действий. В Белом доме считают, что это может привести к раскрытию технологических особенностей системы российским военным.
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