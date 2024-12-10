В Пентагоне заявили о первом успешном тестовом перехвате баллистической ракеты

США провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности. Противодействие ракетному удару произошло у побережья острова Гуам в Тихом океане, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Агентство по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнёрами министерства обороны США впервые успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в Пентагоне, в процессе перехвата Штаты использовали систему противоракетной обороны Aegis, которая была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска.