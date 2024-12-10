«Продавали американцам»: Экс-премьер Украины раскрыл связь США с первой жертвой «Орешника»
Азаров: Поражённый «Орешником» «Южмаш» производил ракетные двигатели для США
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскрыл связь США с первой жертвой российского ракетного комплекса «Орешник» — заводом «Южмаш». По его словам, данное предприятие в Днепропетровске производило ракетные двигатели для американцев.
«Завод «Южмаш» до самого последнего момента производил ракетные двигатели, которые продавали американцам. Что там было в последние дни — судить трудно. Где-то три года назад завод банкротили, но с началом СВО американцы подсуетились и что-то начали делать на этом предприятии», — цитирует Азарова aif.ru.
По словам экс-премьера Незалежной, во времена СССР на «Южмаше» работали около 50 тысяч человек. В нынешнее время работников осталось около пяти тысяч. Завод может быть восстановлен, если этим займутся качественные специалисты.
Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что на заводе «Южмаш» в Днепропетровске сохранялось производство корпусов ракет для ВСУ из запчастей, которые приходят из Великобритании. По его мнению, удар по предприятию стал сигналом для всего Запада и лично избранному президенту США Дональду Трампу.
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