«Продавали американцам»: Экс-премьер Украины раскрыл связь США с первой жертвой «Орешника»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскрыл связь США с первой жертвой российского ракетного комплекса «Орешник» — заводом «Южмаш». По его словам, данное предприятие в Днепропетровске производило ракетные двигатели для американцев.

«Завод «Южмаш» до самого последнего момента производил ракетные двигатели, которые продавали американцам. Что там было в последние дни — судить трудно. Где-то три года назад завод банкротили, но с началом СВО американцы подсуетились и что-то начали делать на этом предприятии», — цитирует Азарова aif.ru.

По словам экс-премьера Незалежной, во времена СССР на «Южмаше» работали около 50 тысяч человек. В нынешнее время работников осталось около пяти тысяч. Завод может быть восстановлен, если этим займутся качественные специалисты.