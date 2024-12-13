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Регион
13 декабря, 00:20

В США впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности LRHW

В США состоялось испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как «Тёмный орёл». Об этом сообщил Центр анализа стратегий и технологий.

Её запуск осуществлялся с мыса Канаверал во Флориде и стал первым, завершившимся успешно.

Запуск ракеты LRHW с мыса Канаверал. Видео © X / JohnCn

Ракета LRHW разработана корпорацией Lockheed Martin и предназначена для нанесения внезапного массированного удара для прорыва укрепленной обороны. Снаряд способен преодолевать расстояние до трех тысяч километров, развивая скорость свыше 6000 км/ч.

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Ранее стало известно, что в США испытают новую ракету класса «воздух-земля» в 2025 году. Корпорация Lockheed Martin представила модель катера с установками для пуска нового снаряда на выставке в Австралии.

Обложка ©

X / JohnCn

Артур Лапсаков
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