В США впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности LRHW
В США состоялось испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как «Тёмный орёл». Об этом сообщил Центр анализа стратегий и технологий.
Её запуск осуществлялся с мыса Канаверал во Флориде и стал первым, завершившимся успешно.
Запуск ракеты LRHW с мыса Канаверал. Видео © X / JohnCn
Ракета LRHW разработана корпорацией Lockheed Martin и предназначена для нанесения внезапного массированного удара для прорыва укрепленной обороны. Снаряд способен преодолевать расстояние до трех тысяч километров, развивая скорость свыше 6000 км/ч.
Ранее стало известно, что в США испытают новую ракету класса «воздух-земля» в 2025 году. Корпорация Lockheed Martin представила модель катера с установками для пуска нового снаряда на выставке в Австралии.
X / JohnCn