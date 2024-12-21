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21 декабря, 04:49

США вновь решили продать Тайваню военное оборудование

Госдеп США разрешил продать Тайваню системы военной связи за $265 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню систем связи военного назначения. Сумма сделки составит $265 млн, включая необходимую логистическую поддержку. Об этом в пятницу официально заявило Агентство Пентагона по безопасности и сотрудничеству.

По их данным, Тайбэйский экономический и культурный офис ранее обратился к США с просьбой о поставке 309 систем связи MIDS JTRS. Эти системы должны продать с имеющейся военной техникой, такой как противовоздушная оборона и самолёты.

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Также власти США разрешили продать Тайваню корабельные орудийные установки MK 75 с дополнительным оснащением на сумму $30 млн. На рассмотрение Конгрессом и возможного одобрения или блокировки сделки даётся 30 дней.

В пятницу президент США Джо Байден распорядился предоставить Тайваню военную помощь в размере до $571,3 млн. Ранее лидер Китая Си Цзиньпин сообщил о четырёх красных линиях в отношениях с США, особо выделив вопрос о Тайване и тему демократии в Китае.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Лия Мурадьян
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