Си Цзиньпин обозначил четыре красные линии в отношениях Китая и США
Си Цзиньпин: США должны с осторожностью подходить к вопросу Тайваня
Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Председатель КНР Си Цзиньпин выделил четыре красных линии во взаимодействии Китая и США. Среди самых важных моментов на встрече с американским лидером Джо Байденом он обозначил тайваньский вопрос и демократию в Народной Республике.
«Тайваньский вопрос, демократия и права человека, путь и система Китая, право Китая на развитие — это четыре красные линии, которые нельзя попирать или пересекать», — приводит слова Цзиньпина агентство Синьхуа.
Лидер КНР отметил, что разногласия между Пекином и Вашингтоном неизбежны, однако никому из сторон не стоит подрывать основные интересы другого. Также он отметил, что США не должны влиять на другие страны и ограничивать взаимодействия с Китаем.
«США должны с особой осторожностью подходить к тайваньскому вопросу, недвусмысленно выступать против «независимости Тайваня» и поддерживать мирное воссоединение Китая», — отметил председатель КНР.
Недавно председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились о необходимости сохранения контроля человека над искусственным интеллектом (ИИ) в вопросах, касающихся ядерного оружия. За всё время это первое подобное заявление.