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17 ноября, 06:37

Си Цзиньпин обозначил четыре красные линии в отношениях Китая и США

Си Цзиньпин: США должны с осторожностью подходить к вопросу Тайваня

Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Председатель КНР Си Цзиньпин выделил четыре красных линии во взаимодействии Китая и США. Среди самых важных моментов на встрече с американским лидером Джо Байденом он обозначил тайваньский вопрос и демократию в Народной Республике.

«Тайваньский вопрос, демократия и права человека, путь и система Китая, право Китая на развитие — это четыре красные линии, которые нельзя попирать или пересекать», — приводит слова Цзиньпина агентство Синьхуа.

Лидер КНР отметил, что разногласия между Пекином и Вашингтоном неизбежны, однако никому из сторон не стоит подрывать основные интересы другого. Также он отметил, что США не должны влиять на другие страны и ограничивать взаимодействия с Китаем.

«США должны с особой осторожностью подходить к тайваньскому вопросу, недвусмысленно выступать против «независимости Тайваня» и поддерживать мирное воссоединение Китая», — отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин призвал к мирным переговорам по Украине
Си Цзиньпин призвал к мирным переговорам по Украине

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились о необходимости сохранения контроля человека над искусственным интеллектом (ИИ) в вопросах, касающихся ядерного оружия. За всё время это первое подобное заявление.

Николай Рюмин
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