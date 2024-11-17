Си Цзиньпин обозначил четыре красные линии в отношениях Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин выделил четыре красных линии во взаимодействии Китая и США. Среди самых важных моментов на встрече с американским лидером Джо Байденом он обозначил тайваньский вопрос и демократию в Народной Республике.

«Тайваньский вопрос, демократия и права человека, путь и система Китая, право Китая на развитие — это четыре красные линии, которые нельзя попирать или пересекать», — приводит слова Цзиньпина агентство Синьхуа.

Лидер КНР отметил, что разногласия между Пекином и Вашингтоном неизбежны, однако никому из сторон не стоит подрывать основные интересы другого. Также он отметил, что США не должны влиять на другие страны и ограничивать взаимодействия с Китаем.

«США должны с особой осторожностью подходить к тайваньскому вопросу, недвусмысленно выступать против «независимости Тайваня» и поддерживать мирное воссоединение Китая», — отметил председатель КНР.