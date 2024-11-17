Си Цзиньпин призвал к мирным переговорам по Украине

Китай продолжает придерживаться позиции посредничества и содействия мирным переговорам в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Лиме. Его слова цитирует агентство Xinhua.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчётливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации», — отметил Си Цзиньпин.