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17 ноября, 01:52

Си Цзиньпин призвал к мирным переговорам по Украине

Си Цзиньпин: Китай выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине

Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaliva

Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaliva

Китай продолжает придерживаться позиции посредничества и содействия мирным переговорам в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита АТЭС в Лиме. Его слова цитирует агентство Xinhua.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчётливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации», — отметил Си Цзиньпин.

Байден опоздал на второй день саммита АТЭС
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Напомним, Байден и Си Цзиньпин встретились в рамках саммита АТЭС в Перу. На той же встрече американский и китайский лидеры договорились сохранить человеческий контроль над ядерным оружием.

Анатолий Цейко
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