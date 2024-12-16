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Регион
16 декабря, 02:35

«Станут лёгкой мишенью»: В Китае предопределили судьбу переданных Тайваню танков Abrams

Global Times: Поставленные Тайваню танки Abrams слишком громоздки для острова

В Тайвань 15 декабря прибыли американские танки M1A2T Abrams. Техника была встречена местными СМИ с восторгом: журналисты назвали американские машины «самыми мощными боевыми средствами на Земле». Однако военные эксперты из Поднебесной сомневаются в их эффективности на острове, потому что они «слишком громоздкие и тяжёлые», сообщает Global Times.

По мнению китайских аналитиков, танки весом более 60 тонн имеют ограничения в манёвренности, что критично в условиях сложного рельефа и густой сети водных путей Тайваня. Кроме того, газотурбинный двигатель американского исполина потребляет большое количество топлива, а для обслуживания машин нужны ресурсоёмкие процедуры.

«Они лишь станут лёгкой мишенью для беспилотников и вертолётов», — выразил уверенность военный эксперт Вэй Донсю.

Другой аналитик по имени Ван Янан отметил, что танки как таковые сталкиваются с серьёзными проблемами в условиях современных боевых действий. Теперь основную угрозу для машин представляют не только традиционные средства поражения, но и дроны.

«Времена изменились, и боевые порядки прошлого ушли в прошлое», — подчеркнул он.

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Напомним, что сделка, по которой Тайвань получил американские танки, была одобрена Госдепом ещё в 2019 году. По условиям соглашения Тайбэй должен суммарно получить 108 машин до 2026 года. Версия M1A2Т специально адаптирована под условия острова.

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Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Тимур Хингеев
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