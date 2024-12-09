Трамп сообщил о разговоре с Си Цзиньпином не о Тайване, а о «других вещах»
Избранный президент США Дональд Трамп с лидером КНР Си Цзиньпином. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker, 360b
Избранный президент США Дональд Трамп уже успел провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. На прошлой неделе Трамп послал ему сообщение, главы двух стран до сих пор поддерживают общение. Об этом американский лидер рассказал в интервью NBC.
По словам Трампа, в разговоре не была затронута тема Тайваня, главы государств общались о «других вещах». Он говорит, что послал сообщение лидеру КНР на прошлой неделе и с тех пор они общаются.
Второе президентство Дональда Трампа начнётся 20 января 2025 года после принятия присяги на инаугурации. Он обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа. Однако между командой Трампа и Путиным до сих пор не было контактов. Ранее избранный американский лидер заявлял, что Китай может помочь в урегулировании конфликта на Украине. Трамп также призвал президента России Владимира Путина к действиям для урегулирования военного конфликта.