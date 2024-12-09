Трамп сообщил о разговоре с Си Цзиньпином не о Тайване, а о «других вещах»

Избранный президент США Дональд Трамп уже успел провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. На прошлой неделе Трамп послал ему сообщение, главы двух стран до сих пор поддерживают общение. Об этом американский лидер рассказал в интервью NBC .

По словам Трампа, в разговоре не была затронута тема Тайваня, главы государств общались о «других вещах». Он говорит, что послал сообщение лидеру КНР на прошлой неделе и с тех пор они общаются.