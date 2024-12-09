В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с командой Трампа
Песков: Между Путиным и Трампом по-прежнему не было контактов
Президент России Владимир Путин и его администрация на данный момент не контактировали с Дональдом Трампом после его избрания на пост президента США. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, по-прежнему контактов не было», — ответил представитель Кремля на вопрос, были ли уже контакты с Трампом или его командой по Украине.
Ранее Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери в Париже. Чтобы эта встреча состоялась, пришлось похлопотать президенту Франции Эмманюэлю Макрону. СМИ писали, что стороны согласовали некоторые шаги по завершению конфликта. После мероприятия Трамп заявил, что Зеленский хочет переговоров.
Life.ru