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9 декабря, 09:45

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с командой Трампа

Песков: Между Путиным и Трампом по-прежнему не было контактов

Президент России Владимир Путин и его администрация на данный момент не контактировали с Дональдом Трампом после его избрания на пост президента США. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, по-прежнему контактов не было», — ответил представитель Кремля на вопрос, были ли уже контакты с Трампом или его командой по Украине.

Ранее Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери в Париже. Чтобы эта встреча состоялась, пришлось похлопотать президенту Франции Эмманюэлю Макрону. СМИ писали, что стороны согласовали некоторые шаги по завершению конфликта. После мероприятия Трамп заявил, что Зеленский хочет переговоров.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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