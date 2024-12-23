Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным и визит в Китай

В скором времени президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава государства Владимир Путин встретятся, чтобы обсудить текущие вопросы. Об этом белорусский лидер рассказал на совещании по вопросам развития машиностроения.

«Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», — цитирует президента агентство БелТА.

Лукашенко также отметил, что 2025 год будет непростым в силу определённых причин. По его словам, необходимо расширять традиционные рынки. В связи с этим в ближайшее время он посетит Китай. Кроме того, президент планирует визиты в Оман, Эмираты.