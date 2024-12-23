Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным и визит в Китай
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
В скором времени президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава государства Владимир Путин встретятся, чтобы обсудить текущие вопросы. Об этом белорусский лидер рассказал на совещании по вопросам развития машиностроения.
«Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», — цитирует президента агентство БелТА.
Лукашенко также отметил, что 2025 год будет непростым в силу определённых причин. По его словам, необходимо расширять традиционные рынки. В связи с этим в ближайшее время он посетит Китай. Кроме того, президент планирует визиты в Оман, Эмираты.
«Речь идёт о диверсификации наших рынков», — поделился белорусский лидер.
Ранее Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который 22 декабря прибыл в Россию с официальным визитом для встречи с российским лидером. Переговоры политиков прошли в закрытом формате и продлились несколько часов. Позже Фицо раскрыл причины своего визита в Москву. По его словам, так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. Также политики обсудили испортившиеся при предыдущем руководстве Словакии отношения Москвы и Братиславы.