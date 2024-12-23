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23 декабря, 09:52

Лукашенко убеждён, что со временем Украина будет сотрудничать с Россией

Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что со временем Киев начнет сотрудничать с Минском и Москвой, и отношения между странами должны нормализоваться.

«Я думаю, что в будущем Киев будет работать с нами. Они никуда не денутся, ведь мы все же свои люди. В жизни бывают разные ситуации, но я уверен, что мы сможем восстановить наши отношения», — заявил Лукашенко на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным, которая прошла в Минске в понедельник.

Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на сложности, нормализация отношений неизбежна. Москва является одним из ключевых партнеров Беларуси среди российских регионов. По данным белорусского правительства, объем взаимной торговли в прошлом году превысил 6 миллиардов долларов, и уже к концу октября текущего года этот уровень был достигнут снова.

Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов завоевать Украину
Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов завоевать Украину

Ранее Лукашенко заявил, что на Украине ещё есть разумные люди, которые «хотят закончить эту бойню». По его словам, Россия и Белоруссия хотят мира, но на данный момент «всё упирается в одного человека».

Марина Фещенко
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