Лукашенко убеждён, что со временем Украина будет сотрудничать с Россией
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что со временем Киев начнет сотрудничать с Минском и Москвой, и отношения между странами должны нормализоваться.
«Я думаю, что в будущем Киев будет работать с нами. Они никуда не денутся, ведь мы все же свои люди. В жизни бывают разные ситуации, но я уверен, что мы сможем восстановить наши отношения», — заявил Лукашенко на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным, которая прошла в Минске в понедельник.
Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на сложности, нормализация отношений неизбежна. Москва является одним из ключевых партнеров Беларуси среди российских регионов. По данным белорусского правительства, объем взаимной торговли в прошлом году превысил 6 миллиардов долларов, и уже к концу октября текущего года этот уровень был достигнут снова.
Ранее Лукашенко заявил, что на Украине ещё есть разумные люди, которые «хотят закончить эту бойню». По его словам, Россия и Белоруссия хотят мира, но на данный момент «всё упирается в одного человека».