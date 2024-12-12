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12 декабря, 03:03

CBS News: Трамп пригласил Си Цзиньпина на церемонию инаугурации в январе

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Обложка © Flickr / Trump White House Archived

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Обложка © Flickr / Trump White House Archived

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на предстоящую инаугурацию, которая состоится 20 января, сообщает CBS News. Также телеканал разузнал о планах республиканца позвать на церемонию приведения к присяге ещё нескольких высокопоставленных официальных лиц из других стран.

По данным источников, Трамп пригласил Си Цзиньпина в США ещё в начале ноября, сразу после выборов. Однако ответ лидера Поднебесной пока неизвестен. Возможность участия также рассматривает и премьер Венгрии Виктор Орбан, который недавно встречался с американцем в поместье Мар-а-Лаго.

«Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернётся к власти и восстановит мир с помощью американской мощи», — заявила представитель переходного периода Трампа Кэролайн Ливитт.

Напомним, что с 1874 года церемонию инаугурации президента США не посещал ни один иностранный лидер. Вместо них на мероприятие обычно приходят послы и дипломаты высокого ранга.

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Между тем в Кремле вновь затронули тему контактов Трампа и российского лидера Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, в графике президента РФ пока нет планов на переговоры с американским коллегой.

Тимур Хингеев
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