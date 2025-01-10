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10 января, 02:06

Беспрецедентный шаг: Пекин сообщил Трампу, кто поедет на его инаугурацию вместо Си

FT: Си Цзиньпин направит высокопрофильного представителя на инаугурацию Трампа

Пекин принял решение отправить высокопрофильного представителя на инаугурацию Дональда Трампа, что является беспрецедентным шагом в отношениях двух стран. Это решение призвано ослабить напряжённость между Китаем и США в начале нового президентского срока. Об этом пишет Financial Times.

Несколько источников сообщили, что Пекин информировал команду Трампа о намерении отправить не самого председателя, а высокопоставленного чиновника. Он будет не только присутствовать, но и вести переговоры с ключевыми членами новой администрации США.

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Трамп, пригласив Си Цзиньпина на инаугурацию, дал понять, что готов к возобновлению диалога с китайским лидером. Пекин, в свою очередь, стремится уменьшить торговую напряжённость и подготовиться к возможным экономическим последствиям ухудшения отношений с Вашингтоном.

«Трамп, вероятно, считается слишком непредсказуемым, чтобы Си Цзиньпин пошёл на внутренний риск и лично принял участие в переговорах», — заявил бывший главный советник Белого дома по Китаю Деннис Уайлдер.

Напомним, что Дональд Трамп направил приглашение Си Цзиньпину на свою инаугурацию ещё в ноябре. Тем временем СМИ отметили, что китайский лидер избрал стратегию сотрудничества с президентом США в стиле Дона Корлеоне.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

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