Беспрецедентный шаг: Пекин сообщил Трампу, кто поедет на его инаугурацию вместо Си

Пекин принял решение отправить высокопрофильного представителя на инаугурацию Дональда Трампа, что является беспрецедентным шагом в отношениях двух стран. Это решение призвано ослабить напряжённость между Китаем и США в начале нового президентского срока. Об этом пишет Financial Times.

Несколько источников сообщили, что Пекин информировал команду Трампа о намерении отправить не самого председателя, а высокопоставленного чиновника. Он будет не только присутствовать, но и вести переговоры с ключевыми членами новой администрации США.

Трамп, пригласив Си Цзиньпина на инаугурацию, дал понять, что готов к возобновлению диалога с китайским лидером. Пекин, в свою очередь, стремится уменьшить торговую напряжённость и подготовиться к возможным экономическим последствиям ухудшения отношений с Вашингтоном.