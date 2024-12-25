Лавров сообщил об одобрении США кандидатуры нового посла России
Лавров: В США поприветствовали кандидатуру нового посла РФ в Вашингтоне
В США заявили, что им нравится кандидатура нового российского посла в Вашингтоне. Дата выезда в Америку будет определена с учётом инаугурации одержавшего победу на выборах президента страны Дональда Трампа. Этими подробностями поделился глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По словам министра, в США одобрительно высказались о назначении на должность посла человека, который большую часть своей карьеры посвятил советского-американским и российско-американским отношениям.
«Дата выезда планируется с учётом оптимальных сроков появления нового посла в Вашингтоне — учитывая, что через три недели буквально предстоит инаугурация Дональда Трампа», — сказал Лавров.
Напомним, что бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою дипмиссию 5 октября. Он занимал этот пост с августа 2017 года. Сейчас он вернулся в Москву из американской столицы. 10 октября президент России Владимир Путин официально освободил его от должности своим указом, а 20 декабря наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Life.ru