Лавров сообщил об одобрении США кандидатуры нового посла России

В США заявили, что им нравится кандидатура нового российского посла в Вашингтоне. Дата выезда в Америку будет определена с учётом инаугурации одержавшего победу на выборах президента страны Дональда Трампа. Этими подробностями поделился глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам министра, в США одобрительно высказались о назначении на должность посла человека, который большую часть своей карьеры посвятил советского-американским и российско-американским отношениям.