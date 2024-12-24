В США пару геев* осудили на 100 лет тюрьмы за изнасилование приёмных сыновей

В США двух жителей Джорджии приговорили к 100 годам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение за систематическое изнасилование двух приёмных сыновей. Об этом говорится в сообщении New York Post.

Американцы Уильям и Закари Зулок состояли в браке и взяли на воспитание двух мальчиков, которым сейчас 10 и 12 лет. Но как бы педофилы ни пытались создать иллюзию идиллии в доме, их план был сорван. Оказалось, что на протяжении долгого времени гей-пара* насиловала детей, снимая все ужасы на видео. Более того, периодически один из родителей делился кадрами в мессенджерах.

«Двое обвиняемых создали дом ужасов и поставили свои крайне тёмные желания выше всего и всех остальных. Однако глубина развращённости обвиняемых, которая глубока настолько, насколько это возможно, не больше решимости тех, кто боролся за справедливость, и силы жертв в этом деле. Решимость, которую я видел у этих двух мальчиков-подростков за последние два года, действительно вдохновляет», — подчеркнул окружной прокурор Рэнди МакГинли.

Уильям и Закари арестовали в 2022 году после того, как одного из супругов сдал член банды педофилов, которая орудовала в штате. Мужчина, хорошо знавший Зулоков, рассказал, что в стенах их жилища творится настоящий ад. Теперь пара геев* проведёт за решёткой остаток жизни без права на выход по УДО.

Ранее максимальный тюремный срок получил житель Франции, который поил свою престарелую жену транквилизаторами, а после разрешал десяткам незнакомцев насиловать её. Его приговорили к 20 годам лишения свободы (максимальный для страны срок).