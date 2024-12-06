Организатор групповых гей*-туров попался ещё и на съёмках детского порно

На директора клуба «Мен тревел», организовавшего поездки ЛГБТ*-групп, Андрея Котова завели новое уголовное дело — по данным SHOT, речь идёт о съёмках и распространении детского порноконтента.

Как стало известно телеграм-каналу, в конце октября Котов пришёл в тренажёрный зал, где в мужской раздевалке обратил внимание на мальчика, который ходил туда на спортивные тренировки для младших групп. Пока мальчик переодевался, Котов снял его обнажённым. Эти кадры нашли в ходе осмотра его вещей на одном из гаджетов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». По ней грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Москве задержали 48-летнего директора туристического клуба «Мен тревел» по обвинению в организации ЛГБТ*-путешествий по России и за границу. Согласно данным следствия, первые поездки для мужчин он организовал в марте. Когда количество желающих увеличилось, владелец «Мен тревела» организовал дополнительные поездки как по России, так и за границу. Также у него было запланировано гей*-путешествие на новогодние праздники, но оно не состоялось из-за задержания Андрея полицией. Суд отправил его в СИЗО.