Директор клуба «Мен Тревел» задержан в Москве из-за групповых гей*-туров
Директор клуба «Мен Тревел» задержан в Москве за ЛГБТ*-туры в РФ и Египет
В Москве задержали 48-летнего директора туристического клуба «Мен тревел» по обвинению в организации ЛГБТ*-путешествий по России и за границу. Как стало известно SHOT, визит силовиков сорвал новогодний трип в Египет.
По версии следствия, 48-летний Андрей К. основал туристический клуб для мужчин и за деньги организовывал ЛГБТ*-поездки. По версии следствия, первые трипы для мужчин он провёл в марте. Когда желающих стало ещё больше, владелец «Мен Тревела» провёл ещё несколько поездок по России и за рубежом. На новогодние праздники у него также было запланировано гей*-путешествие. Оно сорвалось, когда Андрея задержали полицейские. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Известно, что в свободное от путешествий время мужичок подрабатывал видеооператором на различных торжествах.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в конце октября правоохранители устроили масштабный антинаркотический рейд по местам проживания цыган в Ленинградской области. В сумме полиция организовала несколько десятков обысков, в ходе которых были найдены 15 миллионов рублей, охотничье ружьё и два травматических пистолета, а в полицейские отделы доставили более 50 мужчин.
* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.