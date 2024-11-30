Директор клуба «Мен Тревел» задержан в Москве из-за групповых гей*-туров

По версии следствия, 48-летний Андрей К. основал туристический клуб для мужчин и за деньги организовывал ЛГБТ*-поездки. По версии следствия, первые трипы для мужчин он провёл в марте. Когда желающих стало ещё больше, владелец «Мен Тревела» провёл ещё несколько поездок по России и за рубежом. На новогодние праздники у него также было запланировано гей*-путешествие. Оно сорвалось, когда Андрея задержали полицейские. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Известно, что в свободное от путешествий время мужичок подрабатывал видеооператором на различных торжествах.