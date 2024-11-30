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30 ноября, 07:38

Директор клуба «Мен Тревел» задержан в Москве из-за групповых гей*-туров

Директор клуба «Мен Тревел» задержан в Москве за ЛГБТ*-туры в РФ и Египет

В Москве задержали 48-летнего директора туристического клуба «Мен тревел» по обвинению в организации ЛГБТ*-путешествий по России и за границу. Как стало известно SHOT, визит силовиков сорвал новогодний трип в Египет.

  • Андрей К. Фото © SHOT
    Андрей К. Фото © SHOT
  • Андрей К. Фото © SHOT
    Андрей К. Фото © SHOT
  • Андрей К. Фото © SHOT
    Андрей К. Фото © SHOT
  • Андрей К. Фото © SHOT
    Андрей К. Фото © SHOT

Андрей К. Фото © SHOT

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По версии следствия, 48-летний Андрей К. основал туристический клуб для мужчин и за деньги организовывал ЛГБТ*-поездки. По версии следствия, первые трипы для мужчин он провёл в марте. Когда желающих стало ещё больше, владелец «Мен Тревела» провёл ещё несколько поездок по России и за рубежом. На новогодние праздники у него также было запланировано гей*-путешествие. Оно сорвалось, когда Андрея задержали полицейские. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Известно, что в свободное от путешествий время мужичок подрабатывал видеооператором на различных торжествах.

В Воронеже полиция провела рейд в клубе, где устроили ЛГБТ*-вечеринку
В Воронеже полиция провела рейд в клубе, где устроили ЛГБТ*-вечеринку

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в конце октября правоохранители устроили масштабный антинаркотический рейд по местам проживания цыган в Ленинградской области. В сумме полиция организовала несколько десятков обысков, в ходе которых были найдены 15 миллионов рублей, охотничье ружьё и два травматических пистолета, а в полицейские отделы доставили более 50 мужчин.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

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SHOT

Андрей Бражников
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