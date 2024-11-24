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Регион
24 ноября, 16:16

В Воронеже полиция провела рейд в клубе, где устроили ЛГБТ*-вечеринку

Позапрошлой ночью полицейские провели рейд в воронежском клубе «Зебра», где проводилась костюмированная ЛГБТ*-вечеринка. В мероприятии участвовали порядка 40 человек, в том числе известный в определённых кругах 51-летний дрэг-квин Заза Наполи (по паспорту — Владим Казанцев). Об этом пишет PostNews.

Издание сообщает, что со всеми принимавшими участие в вечеринке уже провели беседу в профилактических целях, а в отношении организаторов мероприятия возбудили уголовное дело в рамках статьи об экстремизме, за которое им могут дать до десяти лет в колонии. Заведение будет временно закрыто.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в конце октября правоохранители устроили масштабный антинаркотический рейд по местам проживания цыган в Ленинградской области. В сумме полиция организовала несколько десятков обысков, в ходе которых были найдены 15 миллионов рублей, охотничье ружьё и два травматических пистолета, а в полицейские отделы доставили более 50 мужчин.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

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VK / PostNews

Юрий Лысенко
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