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2 декабря, 15:46

Организатор групповых гей*-туров попытался оправдаться, но отправился в СИЗО

Суд в Москве арестовал на два месяца директора клуба «Мен Тревел»

Директор турклуба, который проводил поездки для ЛГБТ*-групп, заявил, что его клиенты занимались рыбалкой и другими выездными активностями на Волге и в Подмосковье, никаких неподобающих действий не происходило. Сегодня Андрея К. поместили под арест на два месяца.

Директор турклуба, организовавшего поездки ЛГБТ*-групп, в зале суда. Видео © Life.ru

Как сообщил корреспондент Life.ru из зала суда, адвокат директора клуба «Мен Тревел» настаивал на том, что он организовывал «мужские туры для мужских компаний». Однако прокуратура акцентировала внимание на переписках и фотографиях, найденных в телефоне 48-летнего Андрея. Директор же утверждает, что эти материалы являются всего лишь снимками его довольных клиентов с поездок.

Суд не принял аргументы защиты и отправил мужчину в СИЗО на два месяца. Там он пробудет до 28 января.

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В Воронеже полиция провела рейд в клубе, где устроили ЛГБТ*-вечеринку

Напомним, ранее в Москве задержали 48-летнего директора туристического клуба «Мен тревел» по обвинению в организации ЛГБТ*-путешествий по России и за границу. Согласно данным следствия, первые поездки для мужчин он организовал в марте. Когда количество желающих увеличилось, владелец «Мен Тревела» организовал дополнительные поездки как по России, так и за границу. Также у него было запланировано гей*-путешествие на новогодние праздники, но оно не состоялось из-за задержания Андрея полицией.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

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Life.ru

Николь Вербер
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