Максимальный тюремный срок дали французу, который накачивал жену и позволял незнакомцам насиловать её
Француз, разрешивший незнакомцам насиловать жену, приговорён к 20 годам тюрьмы
Двадцать лет лишения свободы во Франции получил 72-летний Доминик Пелико, который разрешал десяткам незнакомцев насиловать его пожилую жену Жизель Пелико и использовал транквилизаторы для того, чтобы контролировать супругу. Об этом сообщает телеканал France 24.
Суд смог доказать вину Пелика. Ему назначили максимальный во Франции срок тюрьмы. Приговорённый также не сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении, пока не отсидит 2/3 от него.
Также виновными признали ещё 50 мужчин в возрасте от 27 до 74 лет. Их Пелико приглашал к себе домой и разрешал насиловать супругу, находящуюся в бессознательном состоянии.
Напомним, что вся история началась ещё в начале сентября. Во Франции пенсионер, тот самый Пелико, на протяжении девяти лет позволял десяткам незнакомцев приставать к его супруге. Мужчина сначала накачивал жену наркотиками и снотворным, а позже приглашал «гостей». Всего полиция зафиксировала 92 случая изнасилования.
Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber