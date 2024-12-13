Россиянка заявила, что её изнасиловал призрак на корпоративе, но видео с камер его «оправдало»

48-летняя парикмахер из Санкт-Петербурга Татьяна заявила об изнасиловании на новогоднем корпоративе. Со слов дамы, насильник овладел ею, пока она спала, передаёт Mash на Мойке. После сабантуя с коллегами, женщина не нашла в себе сил добраться до дома и уснула пьяным сном там же, в салоне. А проснувшись, обнаружила, что на ней нет трусов, а джинсы спущены.

Камеры видеонаблюдения помогли «раскрыть» таинственное дело об изнасиловании в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Заподозрив страшное, женщина обратилась в правоохранительные органы. Дело было «раскрыто» по горячим следам — с помощью камер видеонаблюдения.

Оказалось, что таинственного насильника в действительности не было (ну, или это был призрак): в салон красоты ночью не заходил никто, а джинсы у дамочки сползли сами по себе — во сне.