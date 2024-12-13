Россиянка заявила, что её изнасиловал призрак на корпоративе, но видео с камер его «оправдало»
Видео с камер помогло «раскрыть» таинственное дело об изнасиловании в Петербурге
48-летняя парикмахер из Санкт-Петербурга Татьяна заявила об изнасиловании на новогоднем корпоративе. Со слов дамы, насильник овладел ею, пока она спала, передаёт Mash на Мойке. После сабантуя с коллегами, женщина не нашла в себе сил добраться до дома и уснула пьяным сном там же, в салоне. А проснувшись, обнаружила, что на ней нет трусов, а джинсы спущены.
Камеры видеонаблюдения помогли «раскрыть» таинственное дело об изнасиловании в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Заподозрив страшное, женщина обратилась в правоохранительные органы. Дело было «раскрыто» по горячим следам — с помощью камер видеонаблюдения.
Оказалось, что таинственного насильника в действительности не было (ну, или это был призрак): в салон красоты ночью не заходил никто, а джинсы у дамочки сползли сами по себе — во сне.
А ранее стало известно, что каждая шестая москвичка сдаёт обратно своё платье в пункт выдачи заказов Wildberries после корпоратива. Тем временем общественники и вовсе предлагают ввести премии для сотрудников, предпочитающих остаться дома во время корпоративов. Активисты попросили Минтруд разработать специальные рекомендации для работодателей, согласно которым выделенные на корпоративы деньги можно было бы перенаправить на поддержку социально значимых категорий граждан.
Кадр из фильма «Приведение»/ © kino-teatr.ru