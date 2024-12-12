Wildberries: Каждая шестая москвичка сдаёт обратно своё платье после корпоратива

По информации менеджеров московских пунктов выдачи заказов Wildberries, каждая шестая женщина в декабре приходит с возвратом новогоднего платья, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. При этом многие из них даже не пытаются оправдаться, ограничиваясь фразами вроде «не подошло» или «посмотрела дома — не понравилось».

Этикетки, которые предотвращают возврат ношеного товара в ПВЗ Wildberries. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Менеджеры отметили, что иногда при возврате можно уловить запах духов, что свидетельствует о том, что одежда действительно носилась. Однако изменить эту ситуацию они не могут — по правилам маркетплейса срок возврата товара надлежащего качества составляет 14 дней.

Продавцы онлайн-площадок также пытаются противостоять этой тенденции: на товары теперь прикрепляют специальные «антипраздничные» бирки. Эти бирки отличаются от обычных: они больше, сделаны из плотного картона и закреплены на пластиковых пломбах. Главное их отличие — надпись: «Без этой этикетки возврат невозможен».