Wildberries будет доставлять продукты и готовую еду из «Перекрёстка»

Объединенная компания Wildberries и Russ начала тестировать доставку продуктов питания и готовой еды в партнерстве с онлайн-гипермаркетом Vprok.ru (входит в X5 Group). Услуга доступна в некоторых районах Москвы, в планах — дальнейшее расширение.

Заказ можно оформить на сайте и в мобильном приложении Wildberries. Среднее время доставки составляет 4 часа, в зависимости от местоположения клиента и загруженности курьеров. В будущем время доставки планируется сократить благодаря улучшению технологий и подключению новых партнеров.

Пилотная группа клиентов имеет доступ к 35 тыс. товарам, за исключением весовой продукции, которая появится позже. Основатель Wildberries Татьяна Ким отметила, что запуск направления e-grocery расширит ассортимент для пользователей и создаст новый канал продаж для Vprok.ru. Управляющий директор Х5 Digital Сергей Паньков добавил, что сотрудничество с Wildberries позволит привлечь больше лояльных клиентов.