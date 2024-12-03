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3 декабря, 10:49

Wildberries будет доставлять продукты и готовую еду из «Перекрёстка»

Объединенная компания Wildberries и Russ начала тестировать доставку продуктов питания и готовой еды в партнерстве с онлайн-гипермаркетом Vprok.ru (входит в X5 Group). Услуга доступна в некоторых районах Москвы, в планах — дальнейшее расширение.

Заказ можно оформить на сайте и в мобильном приложении Wildberries. Среднее время доставки составляет 4 часа, в зависимости от местоположения клиента и загруженности курьеров. В будущем время доставки планируется сократить благодаря улучшению технологий и подключению новых партнеров.

Пилотная группа клиентов имеет доступ к 35 тыс. товарам, за исключением весовой продукции, которая появится позже. Основатель Wildberries Татьяна Ким отметила, что запуск направления e-grocery расширит ассортимент для пользователей и создаст новый канал продаж для Vprok.ru. Управляющий директор Х5 Digital Сергей Паньков добавил, что сотрудничество с Wildberries позволит привлечь больше лояльных клиентов.

Wildberries откроет ещё один масштабный бизнес по всей России
Wildberries откроет ещё один масштабный бизнес по всей России

Ранее Life.ru сообщал, что россияне теперь могут купить на Wildberries люксовые автомобили BMW. На сайте онлайн-магазина уже доступна модель X3 30i xDrive в белом и чёрном цветах по цене 9,7 миллиона рублей. Машину можно доставить в любой район Москвы, получив весь комплект необходимых документов.

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Life.ru

Марина Фещенко
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