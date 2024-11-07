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7 ноября, 07:29

Wildberries откроет ещё один масштабный бизнес по всей России

Объединённые Wildberries и Russ запустят сеть собственных заправок

Новый бизнес от компаний Wildberries и Russ появится в России. Половину страны теперь будут занимать не только пункты выдачи, но и заправки. Сеть собственных АЗС сначала будет доступна водителям компании, а в ближайшее время представители организации рассмотрят возможность открытия заправок для всех автомобилистов.

«Объединённые Wildberries и Russ запустили свою сеть заправок», — говорится в официальном заявлении компании.

Заправочные условия для автомобилистов WB будут более выгодными. Такой новый бизнес сможет снизить расходы на логистику. Для того чтобы воспользоваться АЗС, водителям будет необходим просканировать специальный QR-код с заправочной станции в приложении WB Drive.

Татьяна Ким победила в битве за товарные знаки Wildberries и объявила свой следующий шаг
Татьяна Ким победила в битве за товарные знаки Wildberries и объявила свой следующий шаг

Ранее сообщалось, что Татьяна Ким завершила все процессы перестройки Wildberries. Бизнесвумен объявила, что «Ягодки» и оператор наружной рекламы Russ прошли весь пути реструктуризации. Теперь, по её словам, они будут заниматься новыми проектами.

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Life.ru

Наталья Афонина
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