Wildberries откроет ещё один масштабный бизнес по всей России
Объединённые Wildberries и Russ запустят сеть собственных заправок
Новый бизнес от компаний Wildberries и Russ появится в России. Половину страны теперь будут занимать не только пункты выдачи, но и заправки. Сеть собственных АЗС сначала будет доступна водителям компании, а в ближайшее время представители организации рассмотрят возможность открытия заправок для всех автомобилистов.
«Объединённые Wildberries и Russ запустили свою сеть заправок», — говорится в официальном заявлении компании.
Заправочные условия для автомобилистов WB будут более выгодными. Такой новый бизнес сможет снизить расходы на логистику. Для того чтобы воспользоваться АЗС, водителям будет необходим просканировать специальный QR-код с заправочной станции в приложении WB Drive.
Ранее сообщалось, что Татьяна Ким завершила все процессы перестройки Wildberries. Бизнесвумен объявила, что «Ягодки» и оператор наружной рекламы Russ прошли весь пути реструктуризации. Теперь, по её словам, они будут заниматься новыми проектами.
Life.ru