Wildberries откроет ещё один масштабный бизнес по всей России

Новый бизнес от компаний Wildberries и Russ появится в России. Половину страны теперь будут занимать не только пункты выдачи, но и заправки. Сеть собственных АЗС сначала будет доступна водителям компании, а в ближайшее время представители организации рассмотрят возможность открытия заправок для всех автомобилистов.

«Объединённые Wildberries и Russ запустили свою сеть заправок», — говорится в официальном заявлении компании.

Заправочные условия для автомобилистов WB будут более выгодными. Такой новый бизнес сможет снизить расходы на логистику. Для того чтобы воспользоваться АЗС, водителям будет необходим просканировать специальный QR-код с заправочной станции в приложении WB Drive.