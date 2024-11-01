Татьяна Ким победила в битве за товарные знаки Wildberries и объявила свой следующий шаг

Основательница Wildberries Татьяна Ким поделилась со своими подписчиками радостной новостью. По её словам, Роспатент зарегистрировал переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу ООО «РВБ». Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале.

«Рада объявить, что Роспатент зарегистрировал переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу ООО «РВБ». Это и наш логотип, и суббренды, включая «Ягодки», а также информационные системы компании — всего 28 объектов интеллектуальной собственности. Об этих планах мы заявили ещё в июне и постепенно претворяем их в жизнь, как и обещали», — написала Ким.

Она отметила, что группа Russ также направила свои активы в объединённую компанию, в числе которых и доля в уставном капитале ООО «Русс Аутдор», обладающего правами на товарные знаки RUSS.

«Мы объединились для создания новейшей цифровой торговой платформы, а это значит более качественный сервис для наших покупателей, удобные и эффективные инструменты для партнёров и, я бы сказала, новая парадигма для всего e-com рынка», — заключила предприниматель.