«Потерял адекватность»: Сменившая фамилию Бакальчук обвинила мужа в краже 37 млрд рублей
Татьяна Ким обвинила Бакальчука и его команду в краже 37 млрд рублей
Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким обвинила мужа Владислава Бакальчука и его команду в краже 37 миллиардов рублей и дестабилизации бизнеса. Предпринимательница заявила, что их действия вызвали в прошлом году забастовки сотрудников и привели к заморозке строительства объектов компании.
Ким записала видеообращение к мужу Владиславу. Видео © Telegram / Татьяна Ким
«Я не знаю, что происходит с Владиславом. Такое ощущение, что он просто потерял адекватность восприятия. Бесконечные угрозы нашим сотрудникам, организация хакерских атак, нападение на строящиеся склады, бесконечный поток жалоб и обвинений», — сказала Ким в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Татьяна подчеркнула, что её «не нужно спасать» и назвала правильным решение об объединении с компанией Russ, уточнила, что приняла его сама. Также предпринимательница попросила супруга действовать в рамках закона, а не «устраивать разборки в стиле 90-х».
Напомним, раскол в Wildberries произошёл в июле. Тогда Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову в публичной форме. Он заявил, что компания Russ Outdoor проводит рейдерский захват Wildberries, а его супругу Татьяну призывают уйти из семьи. Вскоре предпринимательница сообщила, что такие высказывания её мужа говорят о том, что он тяжело переживает грядущий развод. 13 сентября юристы РВБ подготовили иск к компании Бакальчука на 27 миллиардов рублей.
Меж тем ситуация усугубилась 18 сентября, когда Бакальчук с охраной пытался войти в офис Wildberries в Москве. В результате произошла стрельба. Жертвами столкновения стали два охранника. Татьяна тогда заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело, первые фигуранты отправлены под стражу. По словам Владислава, он продолжит бороться.
Кадр из видео Telegram / Татьяна Ким