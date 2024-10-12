«Потерял адекватность»: Сменившая фамилию Бакальчук обвинила мужа в краже 37 млрд рублей

Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким обвинила мужа Владислава Бакальчука и его команду в краже 37 миллиардов рублей и дестабилизации бизнеса. Предпринимательница заявила, что их действия вызвали в прошлом году забастовки сотрудников и привели к заморозке строительства объектов компании.

Ким записала видеообращение к мужу Владиславу. Видео © Telegram / Татьяна Ким

«Я не знаю, что происходит с Владиславом. Такое ощущение, что он просто потерял адекватность восприятия. Бесконечные угрозы нашим сотрудникам, организация хакерских атак, нападение на строящиеся склады, бесконечный поток жалоб и обвинений», — сказала Ким в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.