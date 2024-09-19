Суд избрал меру пресечения первым фигурантам дела о стрельбе в офисе Wildberries
Подозреваемые по делу о стрельбе в офисе Wildberries на заседании суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения первым подозреваемым по делу о нападении на офис маркетплейса Wildberries в центре российской столицы. Шестерых фигурантов заключили под стражу.
В СИЗО на время проведения расследования отправлены шесть человек: Сайфулаев А.А., Ефремов А.В., Нурматов М.Х., Коноплёв И.С., Канаев Р.М. и Мажиев М.Х. Они пробудут за решёткой месяц и 30 дней, до 18 ноября 2024 года.
Напомним, что стрельба в офисе онлайн-магазина произошла 18 сентября. Конфликт разгорелся после визита совладельца Wildberries Владислава Бакальчука, который пытался пройти в бизнес-центр в компании вооружённой охраны, но столкнулся с секьюрити. Жертвами перестрелки стали два человека. По словам владелицы маркетплейса Татьяны Бакальчук, речь идёт о неудачной попытке рейдерского захвата.