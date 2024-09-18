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18 сентября, 09:44

В Wildberries объяснили, кто устроил переполох со стрельбой у головного офиса компании

Wildberries заявила, что Владислав Бакальчук пытался проникнуть в офис компании

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в головной офис компании в бизнес-центре «Романов Двор», об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной. Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — цитирует РБК заявление компании.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. По данным Mash, огнестрельные ранения получили трое мужчин. Работников офиса эвакуировали, на месте работает полиция.

Напомним, что владельцы Wildberries Владислав и Татьяна Бакальчук разводятся. Ранее супруг бизнесвумен обвинил компанию Russ Outdoor в рейдерском захвате компании. Предпринимательница же заявила, что Владислав тяжело переживает развод.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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