В Wildberries объяснили, кто устроил переполох со стрельбой у головного офиса компании

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в головной офис компании в бизнес-центре «Романов Двор», об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной. Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — цитирует РБК заявление компании.