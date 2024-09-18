В Wildberries объяснили, кто устроил переполох со стрельбой у головного офиса компании
Wildberries заявила, что Владислав Бакальчук пытался проникнуть в офис компании
Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в головной офис компании в бизнес-центре «Романов Двор», об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.
«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной. Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — цитирует РБК заявление компании.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. По данным Mash, огнестрельные ранения получили трое мужчин. Работников офиса эвакуировали, на месте работает полиция.
Напомним, что владельцы Wildberries Владислав и Татьяна Бакальчук разводятся. Ранее супруг бизнесвумен обвинил компанию Russ Outdoor в рейдерском захвате компании. Предпринимательница же заявила, что Владислав тяжело переживает развод.
Life.ru