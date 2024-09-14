Банкроты без колец: Хозяев Wildberries предупредили о риске остаться у разбитого корыта из-за спора на 27 млрд
Юрист Хаминский: Споры между Бакальчуками могут довести их до банкротства
Татьяна и Владислав Бакальчуки. Обложка © Telegram / WBakalchuk
Конфликт между Владиславом и Татьяной Бакальчуками принял новый оборот из-за иска на 27 млрд. Основатели Wildberries могут стать банкротами из-за своих непрекращающихся споров. Таким мнением поделился юрист Александр Хаминский.
Wildberries приостановила сотрудничество со своим главным подрядчиком в области строительства складов — компанией ООО «ВБ Девелопмент», владельцем которой является никто иной как Владислав Бакальчук. В настоящий момент оказалось замороженным возведение более 4 млн квадратных метров помещений.
«Общая сумма исковых требований Wildberries к «ВБ Девелопмент» составляет около а н рублей. <…> У процессуальных оппонентов Владислава Бакальчука может создаться иллюзия, что все негативные последствия взыскания с его компании почти 30 млрд рублей будут возложены на него. Однако стоит вспомнить, что в настоящее время Владислав и Татьяна Бакальчук продолжают оставаться супругами и в отсутствие брачного договора на всё их имущество распространяется режим общей совместной собственности, доли в котором являются равными», — объяснил юрист в беседе с «Газетой.ru».
Он добавил, что взыскание с компании Бакальчука 27 млрд рублей неизбежно повлечёт за собой банкротство «ВБ Девелопмент». В дальнейшем предпринимателя могут заставить платить долги фирмы, а это может привести к его личному банкротству.
«В этом случае перед кредиторами ему придётся ответить уже личным имуществом, в том числе имуществом семьи и своей жены — Татьяны Бакальчук», — объяснил Хаминский.
В начале июля этого года Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем, с которым они вместе основывали компанию Wildberries. Соответствующий иск она направила в суд. Владислав Бакальчук рассказал, что жена трижды меняла требования по разделу имущества до начала судебных разбирательств, которые начались 12 сентября. Как утверждает бизнесмен, изначально Татьяна требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. А вскоре она попросила выплатить ей более 529 млн рублей за 1% доли WB и признание за ней права на всю компанию. Он также уточнил, что жена требует официального прекращения брака, определения места жительства детей через суд и назначения алиментов. Тем не менее Владислав по-прежнему хочет сохранить семью, поэтому его юристы просят у суда время для примирения.