Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 12:19

Банкроты без колец: Хозяев Wildberries предупредили о риске остаться у разбитого корыта из-за спора на 27 млрд

Юрист Хаминский: Споры между Бакальчуками могут довести их до банкротства

Татьяна и Владислав Бакальчуки. Обложка © Telegram / WBakalchuk

Татьяна и Владислав Бакальчуки. Обложка © Telegram / WBakalchuk

Конфликт между Владиславом и Татьяной Бакальчуками принял новый оборот из-за иска на 27 млрд. Основатели Wildberries могут стать банкротами из-за своих непрекращающихся споров. Таким мнением поделился юрист Александр Хаминский.

Wildberries приостановила сотрудничество со своим главным подрядчиком в области строительства складов — компанией ООО «ВБ Девелопмент», владельцем которой является никто иной как Владислав Бакальчук. В настоящий момент оказалось замороженным возведение более 4 млн квадратных метров помещений.

«Общая сумма исковых требований Wildberries к «ВБ Девелопмент» составляет около а н рублей. <…> У процессуальных оппонентов Владислава Бакальчука может создаться иллюзия, что все негативные последствия взыскания с его компании почти 30 млрд рублей будут возложены на него. Однако стоит вспомнить, что в настоящее время Владислав и Татьяна Бакальчук продолжают оставаться супругами и в отсутствие брачного договора на всё их имущество распространяется режим общей совместной собственности, доли в котором являются равными», — объяснил юрист в беседе с «Газетой.ru».

Он добавил, что взыскание с компании Бакальчука 27 млрд рублей неизбежно повлечёт за собой банкротство «ВБ Девелопмент». В дальнейшем предпринимателя могут заставить платить долги фирмы, а это может привести к его личному банкротству.

"Жена связалась с непонятной компанией": Хозяин Wildberries Бакальчук пожаловался Кадырову на рейдеров
"Жена связалась с непонятной компанией": Хозяин Wildberries Бакальчук пожаловался Кадырову на рейдеров

«В этом случае перед кредиторами ему придётся ответить уже личным имуществом, в том числе имуществом семьи и своей жены — Татьяны Бакальчук», — объяснил Хаминский.

В начале июля этого года Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем, с которым они вместе основывали компанию Wildberries. Соответствующий иск она направила в суд. Владислав Бакальчук рассказал, что жена трижды меняла требования по разделу имущества до начала судебных разбирательств, которые начались 12 сентября. Как утверждает бизнесмен, изначально Татьяна требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. А вскоре она попросила выплатить ей более 529 млн рублей за 1% доли WB и признание за ней права на всю компанию. Он также уточнил, что жена требует официального прекращения брака, определения места жительства детей через суд и назначения алиментов. Тем не менее Владислав по-прежнему хочет сохранить семью, поэтому его юристы просят у суда время для примирения.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Татьяна Бакальчук
  • wildberries
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров