Банкроты без колец: Хозяев Wildberries предупредили о риске остаться у разбитого корыта из-за спора на 27 млрд

Конфликт между Владиславом и Татьяной Бакальчуками принял новый оборот из-за иска на 27 млрд. Основатели Wildberries могут стать банкротами из-за своих непрекращающихся споров. Таким мнением поделился юрист Александр Хаминский.

Wildberries приостановила сотрудничество со своим главным подрядчиком в области строительства складов — компанией ООО «ВБ Девелопмент», владельцем которой является никто иной как Владислав Бакальчук. В настоящий момент оказалось замороженным возведение более 4 млн квадратных метров помещений.

«Общая сумма исковых требований Wildberries к «ВБ Девелопмент» составляет около а н рублей. <…> У процессуальных оппонентов Владислава Бакальчука может создаться иллюзия, что все негативные последствия взыскания с его компании почти 30 млрд рублей будут возложены на него. Однако стоит вспомнить, что в настоящее время Владислав и Татьяна Бакальчук продолжают оставаться супругами и в отсутствие брачного договора на всё их имущество распространяется режим общей совместной собственности, доли в котором являются равными», — объяснил юрист в беседе с «Газетой.ru».

Он добавил, что взыскание с компании Бакальчука 27 млрд рублей неизбежно повлечёт за собой банкротство «ВБ Девелопмент». В дальнейшем предпринимателя могут заставить платить долги фирмы, а это может привести к его личному банкротству.