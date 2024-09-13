Миллиардерша – хозяйка Wildberries решила взыскать с мужа 27 млрд
Юристы Wildberries и Russ готовят иск в суд к "ВБ Девелопмент" на 27 млрд рублей
«РВБ», объединённая компания Wildberries и Russ, готовится к подаче иска в отношении «ВБ девелопмент» на сумму около 27 млрд рублей. Недовольства связаны с невыполнением проектной компанией её обязательств. Об этом объявила пресс-служба «РВБ».
«Юристы объединённой компании Wildberries и Russ готовят иск к «ВБ девелопмент» на сумму около 27 млрд рублей. Претензии связаны с невыполнением обязательств по более чем 60 договорам. В ходе первичного аудита обязательств «ВБ девелопмент» обнаружена задолженность перед Wildberries по 65 договорам, заключённым в период с 2021 по 2024 год, в размере 26 млрд 987,7 млн рублей», — рассказали представители компании.
По информации ЕГРЮЛ, учредителем компании «ВБ девелопмент» является Владислав Бакальчук.
Ранее Владислав Бакальчук отправил документы в Роспатент, чтобы зарегистрировать товарный знак «ВБ». С его слов, название маркетплейса образовано как раз от первых букв его имени. В самой компании заявили, что инициалы Бакальчука не имеют с наименованием ничего общего.
Раскол в Wildberries произошёл ещё в июле. Тогда Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову в публичной форме, чтобы сообщить о том, что компания Russ Outdoor проводит рейдерский захват Wildberries, а его супругу Татьяну призывают уйти из семьи. Вскоре предпринимательница сообщила, что такие высказывания её мужа говорят о том, что он тяжело переживает грядущий развод. Соответствующий иск она направила в июле, но суд сперва оставил его без продвижения. Недавно выяснилось, что рассмотрение иска назначено на 12 сентября.
Life.ru