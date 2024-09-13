Миллиардерша – хозяйка Wildberries решила взыскать с мужа 27 млрд

«РВБ», объединённая компания Wildberries и Russ, готовится к подаче иска в отношении «ВБ девелопмент» на сумму около 27 млрд рублей. Недовольства связаны с невыполнением проектной компанией её обязательств. Об этом объявила пресс-служба «РВБ».

«Юристы объединённой компании Wildberries и Russ готовят иск к «ВБ девелопмент» на сумму около 27 млрд рублей. Претензии связаны с невыполнением обязательств по более чем 60 договорам. В ходе первичного аудита обязательств «ВБ девелопмент» обнаружена задолженность перед Wildberries по 65 договорам, заключённым в период с 2021 по 2024 год, в размере 26 млрд 987,7 млн рублей», — рассказали представители компании.